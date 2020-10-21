شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينقل تدريباته فى كازبلانكا لملعب الوداد استعدادًا لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، نقل تدريبات الفريق لملعب نادي الوداد بدلا من ملعب مولاي رشيد، أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه تقرر نقل التدريب بداية من اليوم، ليجرى بملعب الوداد بدلا من مولاي رشيد، حيث قررت البعثة الاستمرار بعض الوقت في الدار البيضاء مع إمكانية الانتقال بداية من الجمعة إلى العاصمة الرباط.

أصبح فريق بيراميدز على بعد خطوة من تحقيق أول لقب قارى فى تاريخه، بعدما تأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على استاد المركب محمد الخامس فى المغرب، وذلك بعد أن حقق الفوز على حوريا كوناكرى الغينى فى مواجهة نصف النهائى بنتيجة 2 / 0، ليقترب بيراميدز بقوة من معادلة إنجاز الأهلى والزمالك فى تلك البطولة، حيث سبق لكل قطب منهما أن حقق لقب الكونفدرالية مرة واحدة فى تاريخه. بيراميدز يقترب من اقتناص لقب الكونفدرالية الثالث للكرة المصرية، حيث كان الأهلى أول فريق مصرى يحقق اللقب فى عام 2014، ثم جاء الزمالك وحقق اللقب الثانى عام 2019، وفى العام الحالى 2020 أصبح الفريق السماوى الأقرب لتحقيق اللقب الثالث للكرة المصرية، لاسيما أن بطولة الكونفدرالية شهدت معاناة بعض الفرق المصرية.