شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: حكم مباراة الأهلى كان أسرع من لاعبى الوداد والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق، أن فريق الرجاء المغربى أقوى بكثير من الوداد، وذلك قبل أيام من مباراتى نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، وقال حازم إمام فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة "أون سبورت" إف إم:حكم مباراة الأهلى كان أسرع من لاعبى الوداد وظهر ذلك فى انفراد حسين الشحات بمرمى الوداد، ولكن الرجاء فريق قوى، ولديه إمكانيات كبيرة.

واصل: زيزو أصبح من اللاعبين المهمين جداً فى الزمالك وتطور كثيراً بعد أزمة كورونا، ولكن تغييرات باتشيكو تأخرت كثيراً والرجاء سيطر فى الشوط الثانى.

Advertisements

فى سياق متصل، استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيدة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا فى الشوط الثانى من مباراة الوداد الغربى المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتعافى كهربا من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى التى أقيمت الأحد قبل الماضى وكانت عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية ولم يشارك فى مباراة الذهاب أمام الوداد التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وخاض كهربا برنامجا تأهيليا على مدار الأيام الماضية وشارك فى مران الفريق الجماعى أمس بالتتش الذى خاضه الأهلى عقب راحة 48 ساعة، حصل عليها الفريق عقب العودة من المغرب ورغم جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباريات، إلا أن النية تتجه لدى الجهاز الفنى أن يجلس كهربا على الدكة فى لقاء الوداد ثم يتم الدفع به فى الشوط الثانى.

من ناحية أخرى تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الاأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من "كاف" فى هذا الصدد، بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.