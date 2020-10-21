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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أزمة فى اتحاد الكرة حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، كاف يختار عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وحوريا الغينى. كاف يختار عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وحوريا الغينى اختار الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" النجم عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كأفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام حوريا كوناكرى الغينى، التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد الركب محمد الخامس فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بعد الفوز على حوريا بنتيجة 2 / 0. أزمة فى اتحاد الكرة حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. تعرف على السبب؟ تواجه اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أزمة جديدة تتمثل فى موعد إنهاء بطولة الدورى الممتاز، فى موعدها المحدد يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك بعد اقتراب مباراة الزمالك والرجاء بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من التأجيل لتقام أحد يومى 30 أو 31 من الشهر الجارى. الاهلي يُعالج ركبة كريم نيدفيد ببرنامج خاص في "الماء والرمال" Advertisements خصص الجهاز الطبي للأهلي برنامج علاج مائي لكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق من أجل أداؤه الفترة الحالية في إطار خطة الجهاز لعلاج اللاعب من الإصابة التى عانى منها مؤخراً في الركبة ، ويؤدي نيدفيد في الوقت الحالي جزءاً من برنامجه التأهيلي الذي يتضمن خوض تدريبات مائية ورملية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة. اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم المصرى المونديالى جهاد جريشة حكماً لمباراة مدغشقر وكوت ديفوار، المقرر إقامتها بالعاصمة انتاناناريفو يوم 17 نوفمبر المقبل بالجولة الرابعة بالمجموعة الحادية عشر لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. موسيمانى يستقر على الدفع بكهربا فى الشوط الثانى أمام الوداد استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيدة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا فى الشوط الثانى من مباراة الوداد الغربى المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتعافى كهربا من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى التى أقيمت الأحد قبل الماضى وكانت عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية ولم يشارك فى مباراة الذهاب أمام الوداد التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة. ظهر تحسن فى الحالة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى للاعب خلال قيامه بأحد التدريبات التأهيلية فى صالة الجيم، وتمكن مؤمن من الوقوف على قدم واحدة لبضع ثوان، الأمر الذى أسعد جميع جماهير الكرة المصرية، متمنيين له الشفاء العاجل. حجز مروان محسن مهاجم النادي الأهلي مقعدًا أساسيًا في تشكيلة فريقه وبالتحديد موقع المهاجم الصريح، بعد أن استقر موسيماني على الدفع به في مواجهة الوداد المغربي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة على ملعب استاد القاهرة، وذلك بعد أن شارك المهاجم الدولي أساسيًا أيضًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب السبت الماضي وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 2/0.

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