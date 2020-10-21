شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يحذر من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء: كل المصابين هيرجعوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، من الموافقة على تأجيل مباراة الأبيض والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى يوم السبت المقبل، بعد أن ظهر 8 حالات إصابة بفيرس كورونا فى صفوف الفريق المغربى، ومُنع الفريق من السفر بقرار من وزارة الصحة المغربية.

وقال إبراهيم سعيد فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "لو اتأجل كل مصابى الرجاء هيرجعوا، ومش وقت عاطفة لأنها بطولة قارية، المحبة والاحترام موجودة بس بعيد عن الكورة.. مافيهاش عاطفة".