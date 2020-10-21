شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات ولاء حافظ لبدء الغطسة التاريخية فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت تجهيزات الحدث العالمى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بقيادة الربان ولاء حافظ، لكسر الرقم القياسى بموسوعة جينيس، لأطول غطسة تحت الماء، المسجلة باسم غطاس تركى، ومن المقرر أن يبدأ الحدث بمؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل الحدث عصر اليوم، فضلا عن إقامة احتفالية يحييها الفنان تامر حسنى، قبل أن يبدأ حافظ مغامرته تحت الماء والتى تستمر لمدة 150 ساعة.

وكان الرقم المسجل باسم غطاس تركيا بمدة زمنية 142 ساعة و42 دقيقة، وهو ما يسعى البطل المصرى المصاب بشلل رباعى لكسره، ليصبح أول بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يكسر بها رقم مسجل باسم الأصحاء.

ولاء حافظ يستعد للغطسة التاريخية

مصر تستعد لتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء

الفعالية الثانية التى يقودها حافظ هى تنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقم عالمى جديد بموسوعة غينيس ريكورد العالمية.

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يبلغ طول العلم المصرى 1125 مترا مربعا

وكانت مصر نجحت فى تحقق رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، سبتمبر الماضى، بتصميم أكبر كلمة سلام على ضفاف قناة السويس، وجاء ذلك تزامناً مع يوم السلام العالمى وذلك بتصميم أحرف أكبر كلمة سلام ( Peace ) ب 551 سترة نجاة فى زمن قياسي 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد من مدينة الإسماعيلية، وذلك بعد تجاوزها الشروط التي وضعتها جينيس للأرقام القياسية لتصميم أحرف أكبر كلمة سلام.

وأصبحت الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمى هي الاحتفالية الوحيدة في العالم التي تم تسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية.

ورحبت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التي دعتها للتواجد أكثر داخل مصر والتي تطالب بتسجيل أرقاما قياسية جديدة خاصة بها ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر بعد الأداء المشرف الذى قدمه المصريون في تحقيق الرقم القياسي فى تصميم أكبر كلمة سلام Peace بـ551 فى 13 دقيقة و37 ثانية سترة نجاة على ضفاف قناة السويس وبالتحديد من مدينة الإسماعيلية.