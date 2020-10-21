شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: مباراة الزمالك والرجاء تتجه للتأجيل بسبب نفوذ فوزى لقجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد المنعم شطة، نجم الأهلى السابق، ومسئول الكاف السابق، استياءه الشديد بسبب أزمة لقاء الزمالك والرجاء المغربى، مؤكدًا أنه يتمنى عدم تأجيلها، وأن يصدر قرار حاسم من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن الأزمة، وقال شطة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الأفريقي كان يجب أن يكون حاسمًا في بعض القرارات، خاصة أن حوريا كوناكري واجه بيراميدز بـ14 لاعبًا فقط".

وأضاف: "الرجاء فريق قوى فى المغرب، وهناك تدخلات كبيرة حدثت من أجل تأجيل المباراة، وهناك فوزى لقجع بالتأكيد، الذى لديه علاقات قوية، والمباراة لم يُعلن عن تأجيلها بشكل رسمي". وواصل: "هناك اجتماع خاص في المغرب سوف يحسم اللقاء، لكن الإعلام المغربي الآن أصبح قوة كبيرة، وأعتقد المباراة ستتأجل بنسبة كبيرة، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل". وأكمل: "الكاف لن يستطع تأجيل مباراة الاهلي والوداد في الوقت الحالي، التأجيل سيكون للمباراة الآخرى بين الزمالك والرجاء". Advertisements وواصل: "أنا مستاء للغاية مما يحدث حاليًا، الكاف يواجه أزمات عديدة في الوقت الحالي، والقصة أصبحت مُعقدة، وأتمنى من الكاف آلا يأجل لقاء الزمالك والرجاء، لابد أن يكون هناك قرارات حاسمة، الكاف يحتاج لإعادة مصداقيته مرة آخرى".

وأكد عبد المنعم شطة أن عودة الدورى المصرى، كانت وراء المستوى المميز للفرق المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الافريقية، وقال: "سعيد جدا بفوز الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء، وكذلك تأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "عودة الدوري كانت القرار الأفضل من أجل تجهيز الأندية لتلك المواجهات، ويجب الإشادة باتحاد كرة القدم المصري الذي أصر على عودة البطولة".

وواصل: "موسيماني اختيار موفق من النادي الأهلي، برغم أنه مفاجئ، عرضنا مدربين سابقين مع الأهلي من غانا، لكن موضوع أنه مدرب إفريقي كان صعبا في الأهلي والزمالك".