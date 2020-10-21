شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على تطورات صفقة الأهلى مع بدر بانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى الأنظار خلال الأيام الماضية بعدما تحدث كثيرون عن مفاوضات النادى الأهلى مع اللاعب ومدى اقترابه من القلعة الحمراء خاصة بعد مشاركته مع ناديه في مباراة الزمالك الأجحد الماضي بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأبيض بهدف نظيف.

صفقة الأهلي مع بدر بانون استحوذت على اهتمام الجماهير الأهلاوية خاصة فى ظل تناثر أنباء حول تفكير البعض داخل الأهلى فى التراجع عن الصفقة بدعوى سوء مستوى اللاعب فى مباراة الزمالك الأخيرة.. فى التقرير التالى نلقى الضوء على تطورات مفاوضات الأهلى مع بدر بانون وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن آخر مفاوضات الاهلي مع بدر بانون؟

ج: الأهلى أنهى جميع التفاصيل مع المدافع المغربي ومع نادي الرجاء و حسم جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

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س: هل يتراجع الأهلي عن الصفقة بعدما ظهر اللاعب بشكل غير جيد في مباراة الزمالك الأخيرة؟

ج: لا ..حسب المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء فإن الاهلي لم ولن يتراجع عن إتمام الصفقة بعدما حسم الامور وجميع التفاصيل مع الرجاء واللاعب معاً كما أن الجميع في الاهلي مُقتنع تماماً بقدرات اللاعب وأمكانياته الفنية العالية وأن التعاقد معه جاء بعد تقييم طويل وليس في مباراة أو اثنين.

س: متى يتم الإعلان عن الصفقة؟

ج:عقب انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيُسدل الستار عن البطولة يوم 6 نوفمبر المقبل حسب قرار الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".

س: هل كان موسيماني له رأي في حسم صفقة بدر بانون؟

ج: الأهلي أنهى صفقة بدر بانون منذ فترة وقبل التعاقد مع موسيماني أول أكتوبر الجاري لكن المدرب الجنوب أفريقي رحّب وبارك الصفقة بعدما ابدى قناعته التامة بقدرات اللاعب.