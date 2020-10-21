شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يرزق بـ"فريدة" أحدث مواليد عائلة القيصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق حسن عبد ربه قائد الإسماعليى ومنتخب مصر السابق، بأحدث مولودة فى عائلة القيصر "فريدة"، حيث نشر عبد ربه صورة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك خلال حمل مولودته، معلقًا عليها: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، قد من الله علينا بفضله ورحمته وكرمه، ورزقنا بمولودة فريدة حسنى عبد ربه اللهم اجعلها قرة عين لنا".

وكان حسنى عبد ربه ناشد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تحديد موعد لرموز الدراويش لوضع حلول للنهوض بالنادى، وكتب "القيصر"، عبر حسابه على فيس بوك، "بعد ما حدث فى الفتره الأخيرة.. وعدت بأننى سأتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لتحديد مقابلة معه فى وجود رموز النادى الإسماعيلى لنتحدث ونفكر ونضع حلولا لننهض بنادينا مرة أخرى.. ورحب الدكتور أشرف صبحى وطلب منى أن المقابلة تكون بعد قُرعة كأس العالم لكورة اليد.. وبالفعل انتظرت وقمت بالاتصال ببعض رموز النادى.. واتفقت معهم على المقابلة وكنا فى انتظار مكالمة الوزير.. انتظرت انتهاء القُرعة وحاولت الاتصال به أكثر من مرة.. لكنه لم يرد على تليفونه.. أرسلت له رساله على حسب اتفاقنا لتحديد الميعاد ..لكنه ايضا لم يرد حتى الآن."

وأضاف حسنى عبد ربه "يا سيادة الوزير أعلم بمشغوليات حضرتك الكثيره ..و لكن لا تنسى الكيان ..الاسماعيلى كبير و يستحق منك نظرة لتصحيح الاوضاع ..و انا مازلت فى انتظار مكالمه حضرتك كما وعدتني".

ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط بسبب تغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذى يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدى لنتائج عكسية فى ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.