شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ينشر فيديو بصحبة مؤمن زكريا ويعلق: "كينج اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرحيم "جنش " حارس مرمى نادى الزمالك فيديو يجمعه بلاعب الأهلى مؤمن زكريا عبر صفحته الشخصية على تويتر معلقا "كينج اللعبة"، ويسعى نجوم الكرة إلى رفع الروح المعنوية للاعب مؤمن زكريا من أجل التعافى من المرض الذى لحق به فى الفترة الأخيرة.

وظهر تحسن فى الحالة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى للاعب خلال قيامه بأحد التدريبات التأهيلية فى صالة الجيم، وتمكن مؤمن من الوقوف على قدم واحدة لبضع ثوان، الأمر الذى أسعد جميع جماهير الكرة المصرية، متمنيين له الشفاء العاجل.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على مبادرة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف بتعيين مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى سفيرًا لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا كنوع من الدعم للاعب الأهلى ومنتخب مصر الذى يعانى من مرض خطير تسبب فى إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية.

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