شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستقر على مواجهة الوداد فى القاهرة بنفس تشكيل الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على خوض مباراة الوداد المغربى بعد غد الجمعة، فى إياب نصف نهائى أفريقيا بنفس التشكيل الذى خاض به الفريق لقاء الذهاب الذى أُقيم السبت الماضى بالمغرب وانتهى بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، وخاض الأهلى مباراة الذهاب بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، أجايى ومروان محسن ، ويرغب موسيمانى فى الاحتفاظ بنفس التشكيل خلال مباراة العودة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً رغم أن الفريق سيستعيد جهود محمود عبد المنعم "كهربا" في لقاء العودة بعد غاب عن مباراة الذهاب للإصابة التى عرض لها في لقاء بيراميدز الأخير بالدوري ، خيث ينوي موسمياني الدفع بكهربا كبديل في الشوط الثاني.

من ناحية أخرى تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من كاف فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.

وحدد "كاف" فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

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• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق "كاف" والقناة الناقلة للمباراة.

• المؤتمر الصحفى قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.