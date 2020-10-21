لاعب منتخب مصر يقترب من الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن وجود صراع بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي السعوديين من أجل التعاقد مع المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن ناديي الاتحاد والأهلي دخلا في صراع من أجل الحصول على خدمات أحمد حجازي من ويست بروميتش.

وكشفت الصحيفة السعودية، بحسب مصادر لها، أن نادي الاتحاد يعتبر الأقرب من أجل الحصول على خدمات اللاعب، لافتة إلى أن إدارة "العميد" قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها للتعاقد مع اللاعب.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن الساعات القليلة الماضية شهدت رغبة من جانب أهلي جدة لجلب أحمد حجازي في ظل وجود رغبة من المدرب فلافان لجلب مدافع أجنبي.

وشارك حجازي البالغ من العمر 29 عامًا، في مباراة واحدة مع ويست بروميتش خلال هذا الموسم وتحديدًا في لقاء بيرنلي والذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن حسابات الجولة الخامسة.

وانتقل حجازي إلى صفوف ويست بروميتش على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية لموسم (2017 - 2018) قبل أن يقرر النادي الإنجليزي تفعيل بند الشراء في يناير من عام 2018.

وارتدى حجازي قميص ويست بروميتش 104 مباراة ساهم من خلالها في تسجيل أربعة أهداف إلى جانب المساهمة بصناعة هدفين.