مسؤول سابق بكاف ينتقد قرار تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

انتقد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الوضع الحالي داخل "كاف" في ظل انتشار أنباء عن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

شطة قال في تصريحات عبر إذاعة "راديو مصر" اليوم الأربعاء :"يجب على الاتحاد الأفريقي أن يكون حاسمًا في بعض القرار، فريق حوريا كوناكري واجه بيراميدز بـ14 لاعبًا فقط".

وأضاف :"الرجاء لديه قوة في المغرب وهناك تدخلات حدثت من أجل تأجيل المباراة فهناك فوزي لقجع (رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم) الذي لديه علاقات قوية".

وتابع :"أعتقد أن مباراة الزمالك والرجاء ستتأجل، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل، لكن لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن التأجيل".

وأكمل :"كاف لن يستطيع تأجيل مواجهة الأهلي والوداد في التوقيت الحالي، التأجيل سيكون للمباراة الأخرى بين الزمالك والرجاء".

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وأنهى شطة حديثه :"مستاء للغاية بما يحدث، كاف يواجه أزمات عديدة في التوقيت الحالي، القصة أصبحت معقدة لابد أن يكون كاف لديه قرارات حاسمة والعودة لمصداقيته مرة أخرى".

وكان نادي الرجاء البيضاوي المغربي تعرض لضربة كبرى في الأسبوع الجاري من خلال ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 8 لاعبين الأمر الذي جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق إلى مصر.

من جانبه، رد الزمالك عبر رئيسه مرتضى منصور كان واضحًا وهو ترحيبه بتأجيل المواجهة نظرًا للظروف الراهنة في الفريق المغربي.

في المقابل، كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن مباراة الزمالك والرجاء والتي كان مقرر لها إقامتها يوم السبت المقبل سوف تتأجل حتى نهاية الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب حسمه الزمالك لصالحه بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي المغربي أشرف بنشرقي، في مباراة أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.