يلاشوت الان yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك بث مباشر اليوم live hd في دوري ابطال اوروبا

يلاشوت الان yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك بث مباشر اليوم live hd علي قناة بي ان سبورت bein sport 3 HD ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا.

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يدخل ريال مدريد مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني، من اجل حصد الثلاث نقاط على ملعبه، ليعزز من نقاط صعوده إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا،خاصة في ظل تواجد إنتر ميلان الإيطالي معه. من جانيه سيسعي شاختار دونيتسك في الخروج بأقل الخسائر من ملعب ألفريدو دي ستيفانو، للمنافسة علي حجز مقعد في دور الـ16.

تقام مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي تقام على معلب ألفريدو دي ستيفانو معقل الميرنجي.

ويسعى فريق ريال مدريد لاستغلال عامل إقامة اللقاء على أرضه، وتحقيق الفوز الأول في دوري أبطال أوروبا في بداية المنافسات.

وسيحاول ريال مدريد نسيان جراح الماضي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الميرنجي آخر مباراة في الشامبيونزليغ أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 16.

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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر اليوم 21-10-2020 في دوري أبطال أوروبا وتُنقل مباراة ريال

مدريد ضد شاختار بث مباشر من خلال موقع الوفد لنقل المباريات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ريال مدريد ضد شاختار والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا. وتعد هذه المواجهة المرتقبة الأولى في تاريخ ريال مدريد التي يلعبها على «ألفريدو دي ستيفانو» في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. وتبدأ كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان البحث عن اللقب المفضل وهو دوري أبطال أوروبا الغائب عنهم في النسختين الماضيتين.

تجدون هنا ( بث مباشر ريال مدريد وشاختار )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة ريال مدريد )

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كوروتوا

خط الدفاع : ناتشو، فاران، ميليتاو، ميندي

خط الوسط : أسينسيو (مودريتش)، فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور