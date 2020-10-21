قررت إدارة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، نقل تدريبات الفريق لملعب نادي الوداد بدلا من ملعب مولاي رشيد.
وفاز بيراميدز على حوريا كوناكري الغيني بهدفيندون مقابل، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.
أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه تقرر نقل التدريب بداية من اليوم، ليجرى بملعب الوداد بدلا من مولاي رشيد، حيث قررت البعثة الاستمرار بعض الوقت في الدار البيضاء مع إمكانية الانتقال بداية من الجمعة إلى العاصمة الرباط.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز ينقل تدريباته لملعب الوداد قبل نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.