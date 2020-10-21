بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

يستضيف مساء اليوم فريق ريال مدريد نظيره فريق شاختار الأوكراني ، علي ملعب ألفريدو دي ستيفانو بأسبانيا ، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات الجولة الاولي لبطولة دوري ابطال اوروبا ، وقد تعرض ريال مدريد حامل اللقب الاسباني لهزيمة مفاجأة من الفريق الصاعد حديثا قادش بهدف نظيف ، لذلك يسعي اليوم زيدان وكتيبته لاستعادة المستوي الجيد مره اخري ونسيان ما حدث في مباراة الدوري الاخيرة.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر

مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد امام شاختار الاوكراني يدخل فريق ريال مدريد المباراة حيث يحتل المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط بفارق الاهداف عن فريق قادش الصاعد حديثا للدوري ، حيث خاص 5 مباراة حتي الان فاز في 3 وهزم في واحده وتعادل في الاخري ، ويأمل اليوم في بداية قوية

في دوري الابطال تساعده في مشواره في المنافسة علي اللقب.

علي الجانب الاخر يدخل فريق شاختار الاوكراني المباراة وهو بطل الدوري الأوكراني للموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري هذا الموسم حتى الآن، و يسعى اليوم لتقديم مباراة قوية وتنافسية أمام المرينجي الاسباني .

تجدون هنا ( بث مباشر ريال مدريد وشاختار )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة ريال مدريد )

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وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كوروتوا

خط الدفاع : ناتشو، فاران، ميليتاو، ميندي

خط الوسط : أسينسيو (مودريتش)، فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيو