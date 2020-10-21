بث مباشر | مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعبه منافسه الأوكراني شاختار دونستك، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثانية رفقة شاختار دونستك، وإنتر ميلان الإيطالي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لحصد نقاط المباراة الثلاث على ملعبه، لينافس على صدارة مجموعته الثانية.

وبالذكر انه حتى الوقت الحالى

وضمن مبارايات الدورى الاسبانى قد قام فريق نادي ريال مدريد بتحقيق نتائج ممتازه ، كما ان هدفه القادم هو السعى وراء تحقيق نتائج مرضيه وتقديم مباراه رائعه لجمهوره خاصه بعد تعرضه للهزيمه فى مباراته الاخيره.

ومن الجدير بالذكر ان فريق نادي شاختار دونتسك الاوكراني هو فريق قوي وبارع كما ان يحاول ان يقدم

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لجمهوره مباراه قويه امام فريق نادي ريال مدريد ، و قد قام فريق نادي شاختار بالفوز بلقب بطل الدوري الاوكراني وذلك بالموسم الماضي ، كما انه فى الوقت الحالى قام في هذا الموسم باحتلال المركز الثاني من جدول الدوري.

تجدون هنا ( بث مباشر ريال مدريد وشاختار )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة ريال مدريد )

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كوروتوا

خط الدفاع : ناتشو، فاران، ميليتاو، ميندي

خط الوسط : أسينسيو (مودريتش)، فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيو