الرجاء المغربي لـ"الوفد": ننتظر قرار الكاف بشأن تأجيل مباراة الزمالك

أكد نادي الرجاء المغربي انتظار النادي لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن تأجيل مباراة الإياب أمام الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من عدمها.
وأضاف مصدر مسؤول داخل نادي الرجاء في تصريحات لـ "الوفد" :" ننتظر اليوم قرار الكاف، لتحديد وجهتنا وبرنامج المباراة".
وتابع المصدر: "موقف الزمالك، جيدبالنسبة لنا، ويحسب لإدارة القلعة البيضاء، بأنها راعت ظروف فريقنا، ونتمنى أن تلعب المباراة بالطبع لكن في ظروف ملائمة ومناسبة، من أجل صورة وسمعة الكرة العربية والأفريقية".
ومن المقرر أن يحسم الكاف قراره، اليوم، خلال اجتماع لجنة الطواريء بالاتحاد الأفريقي، خاصةً بعدما فرضتوزارة الصحة المغربية، حجرًا صحيًا إجباريًا لمدة أسبوع اي حتى يوم ٢٧ أ أكتوبر بعدما ظهرت حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الرجاء، ووجود مخالطين لتصدر قرارًا بمنع سفر فريق الرجاء إلى مصر، قبل الموعد سالف الذكر.
وأعلن رجاء المغربي في بيان رسمي إصابة 6 لاعبين جدد بفيروس كورونا بجانب لاعبين اثنين قبل مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء، ليصل الإجمالي إلى 8 لاعبين، و فرد آخر داخل الفريق الكروي.
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