مستند.. اتحاد الكرة يحدد الفرق الصاعدة والهابطة من دوري القسم الثالث

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تطبيق الهبوط رسميا في القسم الثالث للدوري. وقررت اللجنة صعود أوائل المجموعات إلى القسم الثاني وعددهم 12 فريقا يتم توزيعهم على مجموعات القسم الثاني الثلاثة بحيث يتم وضع 4 فرق في كل مجموعة. الثاني وعددهم 12 فريقا يتم توزيعهم على مجموعات القسم الثاني الثلاثة بحيث يتم وضع 4 فرق في كل مجموعة. ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة خلال ساعات قليلة مصير الهبوط في القسم الثاني في ظل أنباء متضاربة حول تطبيق الهبوط من عدمه في القسم الثاني.

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