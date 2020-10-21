كاف يعتبر الرجاء المغربي منسحبًا وصعود الزمالك للنهائي في حالة واحدة

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن فريق الرجاء المغربي سيخضع لمسحة كورونا خلال ساعات قليلة.

قال المصدر، إنه إذا ثبتت المسحة سلامة ١٤ لاعبًا بحد أدنى سيتم إقامة لقاء الرجاء مع

الزمالك في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في موعده دون تأجيلات.

تابع المصدر أنه في حال تعنت الرجاء وعدم سفره إلى مصر سيتم اعتباره منسحبًا من

اللقاء واعتماد صعود الزمالك إلى المباراة النهائية.

ويسعى نادي الرجاء المغربي إلى تأجيل مباراته أمام الزمالك، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في المغرب بتفوق الأبيض المصري بهدف دون رد.