رئيس الوداد المغربي يحفز لاعبيه لقلب الطاولة على الأهلي في القاهرة

حرص سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي، على تحفيز لاعبي فريقه قبل المباراة المصيرية لهم أمام الأهلي، والمقرر لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وذكر موقع "le 360" المغربي أن رئيس الوداد سعيد الناصري، قرر صرف مكأفاةللاعبي الفريق لتحفيزهم على بذل مجهود مضاعف والفوز على الأهلي والتأهل إلى الدور النهائي من بطولة أفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد في المغرب، قد انتهت بفوز الفريق المصري بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، ليضعالأهلي قدمًا في المباراة النهائية.
ووصلت مطار القاهرة الدولي، عصر أمس الثلاثاء، بعثة فريق نادي الوداد المغربي، قادمة من مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازابلانكا على طائرة خاصة، لمواجهة النادي الأهلي في لقاء العودة.
واستقبلت سلطات مطار القاهرة، بعثة الوداد، وحرص فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل على استقبال البعثة، وقدمت سلطات الأمن التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصول البعثة وخروجها من المطار.
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