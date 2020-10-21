بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

بث مباشر يلا شوت لمباراة “بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 21-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تُنقل مباراة “بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز أرينا”.

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يلعب فريقا “بايرن ميونخ” الألماني و”أتلتيكو مدريد” الإسباني لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم “ريد بول سالزبورج” النمساوي، و”لوكوموتيف موسكو” الروسي.

سيبدأ “بايرن ميونخ” رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة صعبة امام “أتلتيكو مدريد”، وسيسعى إلى حصد اول ثلاث نقاط من أجل حسم مهمة الصعود مبكرًا.

في المقابل يتطلع “أتلتيكو مدريد” إلى التفوق على بطل النسخة الماضية لإثبات جدارته في المنافسة على البطولة الأعرق في أوروبا هذا الموسم.

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