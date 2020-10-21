مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض غريب من أجل ميسي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يستعد لتقديم عرض لنادي برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع قائد الفريق الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة ميرور الإنجليزية، فإن برشلونة يريد الاستفادة من ميسي قبل أن يغادر بشكل حر وبدون مقابل الصيف لقادم، ويمكن لمانشستر سيتي التحرك عن طريق تقديم عرض مخفض في الميركاتو الشتوي المقبل.

ورجحت الصحيفة البريطانية، مغادرة ميسي لبرشلونة في الصيف القادم، عندما ينتهي عقده مع النادي.

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وذهبت صحيفة ديلي ستار إلى أبعد من ذلك، عندما ذكرت أن مانشستر سيتي سيقدم عرض بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، عند فتح نافذة الميركاتو الشتوي.

حيث استشهدت الصحيفة الإنجليزية، بالتعليقات الأخيرة التي أدلى بها مدير العمليات المالية في مانشستر سيتي، عمر برادة، الذي اعترف بأن السيتيزنز سيفكر في ضم ميسي إذا أصبح متاحًا.

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