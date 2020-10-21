كشفت تقارير صحافية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يستعد لتقديم عرض لنادي برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع قائد الفريق الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووفقًا لصحيفة ميرور الإنجليزية، فإن برشلونة يريد الاستفادة من ميسي قبل أن يغادر بشكل حر وبدون مقابل الصيف لقادم، ويمكن لمانشستر سيتي التحرك عن طريق تقديم عرض مخفض في الميركاتو الشتوي المقبل.
ورجحت الصحيفة البريطانية، مغادرة ميسي لبرشلونة في الصيف القادم، عندما ينتهي عقده مع النادي.
وذهبت صحيفة ديلي ستار إلى أبعد من ذلك، عندما ذكرت أن مانشستر سيتي سيقدم عرض بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، عند فتح نافذة الميركاتو الشتوي.
حيث استشهدت الصحيفة الإنجليزية، بالتعليقات الأخيرة التي أدلى بها مدير العمليات المالية في مانشستر سيتي، عمر برادة، الذي اعترف بأن السيتيزنز سيفكر في ضم ميسي إذا أصبح متاحًا.
أقرأ ايضًا
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض غريب من أجل ميسي في الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.