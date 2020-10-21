بث مباشر | شاهد ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

بث مباشر يلا شوت لمباراة “ريال مدريد وشاختار دونيتسك” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 21-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تُنقل مباراة “ريال مدريد وشاختار دونيتسك” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، 18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

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يلعب فريقا “ريال مدريد” الإسباني و”شاختار دونيتسك” الأوكراني لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم “إنتر ميلانو” الإيطالي و”بوروسيا مونشنجلادباخ” الألماني.

سيسعى ريال مدريد إلى حسم الفوز مبكرًا على “شاختار دونيتسك” في مستهل مشواره في البطولة الأعرق في القارة العجوز من أجل إراحة عناصره الأساسية قبل مواجهة غريمه التقليدي “برشلونة” في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل 24 أكتوبر.

في المقابل سيتطلع شاختار دونيتسك إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ريال مدريد، من أجل المنافسة على الصعود إلى الدور الموالي او على الأقل حجز المقعد الثالث في المجموعة للتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

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