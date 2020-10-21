ميسي يتحدى رونالدو برقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

أصبح قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا لمدة 16 موسمًا متتاليًا، بعدما قاد البرسا بعشرة لاعبين لفوز كبير 5-1 على فريق فيرينتسفاروشي المجري.
وسجل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول ليحرز الهدف رقم 116 له خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا.
ووضع ميسي برشلونة في المقدمة بعد أن حصل على ركلة جزاء، نفذها بنفسه ليحقق إنجازًا جديدًا في مسيرته.
وكان أسطورة مانشستر يونايتد السابق، ريان جيجز اللاعب الوحيد، الذي تمكن من التسجيل في 16 موسمًا بدوري أبطال أوروبا، لكن انجازه لم يتحقق في مواسم متتالية كما فعل أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.
ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن يوفنتوس الإيطالي، بعد فوز البيانكونيري بهدفين نظيفين خارج ملعبه على دينامو كييف الأوكراني، وسيلتقي اليوفي والبرسا في تورينو 28 أكتوبر الجاري.
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