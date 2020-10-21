مدرب باريس سان جيرمان السابق: لا يوجد في رأس مبابي سوى ريال مدريد

كشف المدير الفني لفريق فياريال الإسباني، أوناي إيمري عن الرغبة الجامحة لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي في الانتقال لبطل الدوري الإسباني ريال مدريد، مؤكدًا أن النجم الفرنسي يحب الملكي كثيرًا.
وأشرف إيمري على تدريب مبابي، عندما كان مدربًا لفريق باريس سان جيرمان بين عامي 2016 و2018، وانتقل بعدها لتدريب آرسنال الإنجليزي، قبل أن يعود مجددًا للتدريب في الدوري الإسباني.
وقال إيمري في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: “لا يوجد في رأس مبابي سوى ريال مدريد”، حيث أكد أنه عندما كان يقود باريس سان جيرمان، كان النجم الشاب يفكر بجدية في الانتقال إلى النادي الملكي الذي يحبه كثيرًا.
وأضاف إيمري أنه بذل جهدًا مضنيًا في الحديث مع مبابي، وكذلك والده، لإقناعهما بضرورة بقائه في باريس سان جيرمان، حيث لم يكن يرغب بالطبع في رحيله عن الفريق.
وربطت عدة تقارير متواترة مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم، أو على أقصى تقدير بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.
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