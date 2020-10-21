شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يستعين بـ«جندى مجهول» قبل مواجهة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، إنذارا شديد اللهجة قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعه بالأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة بملعب القاهرة الدولي .

ونشر الوداد الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لجندي مقاتل محدثًا نفسه: «أنت لم تصل إلى هذه النقطة فقط لتصل إلى هذه النقطة».

وحرص فريق الوداد من خلال التغريدة المذكورة على رفع معنويات لاعبيه، وأنه بإمكانهم تعويض خسارتهم ذهابا بهدفين دون رد، وأن مباراة كرة القدم قد تحسمها جزئيات بسيطة مثلما كانت عليه مواجهة مركب محمد الخامس، بعد أن تسبب خطأ ليحيى جبران في وقت مبكر من المباراة في قلب معطيات المواجهة.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي حذر لاعبيه من الاستهانة بالوداد الرياضي، وأكد بعد مباراة الذهاب ان الفريق المغربي قادر على تحقيق نفس النتيجة على ملعلب القاهرة، وطالبهم بمناقشة المواجهة المقبلة بكثير من الجدية.

بدوره سار الأرجنتيني ميجيل أنخيل جموندي، مدرب الوداد وأكد أن فريقه لن يستسلم وأنه سيخوض مباراة الإياب بكل ما أوتي من قوة، وأن الأمل لا يزال قائما، رغم أنه فرط في مباراة الأسبوع الماضي، ولكن سيدافع عن حظوظه في الإياب.

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