شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الوداد قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد تشكيلة الوداد المغربى، قبل مواجهته للأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، في نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، غياب كل من صلاح الدين السعيدي الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، وأيوب العملود بسبب الإصابة، ما سيلزم المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، البحث عن العناصر البديلة التي من شأنها أن تعوض الأسماء الغائبة، وتعطي التوازن للفريق الأحمر الذي غاب عنه خلال مواجهة الذهاب.

و ضمت قائمة الفريق كلا من، رضا التكناوتي، عيسى السيودي، عبداللطيف نوصير، إبراهيم نجم الدين ،الشيخ إبراهيما كومارا، هيثم البهجة، إبراهيم النقاش، حمزة أسرير، ووليد الكرتي، يحيى عطية الله، أيمن الحسوني، إسماعيل الحداد، وبديع أووك، زهير المترجي، يحيى جبران، بدر كادرين، جباجبو، وكاسونجو كازادي.