شكرا لقرائتكم خبر عن «شطة» عن أزمة تأجيل مباراة الزمالك والرجاء: «هناك تدخلات كبيرة حدثت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عبدالمنعم شطة، نجم الأهلي السابق، ومسئول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابق، استيائه الشديد بسبب أزمة لقاء الزمالك والرجاء المغربي، مؤكدًا أنه يتمنى عدم تأجيلها، وأن يصدر قرار حاسم من كاف بشأن الأزمة.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «الاتحاد الإفريقي كان يجب أن يكون حاسمًا في بعض القرارات، خاصة أن حوريا كوناكري واجه بيراميدز بـ14 لاعبًا فقط».

وأضاف: «الرجاء فريق قوي في المغرب، وهناك تدخلات كبيرة حدثت من أجل تأجيل المباراة، وهناك فوزي لقجع بالتأكيد، الذي لديه علاقات قوية، والمباراة لم يُعلن عن تأجيلها بشكل رسمي».

وواصل: «هناك اجتماع خاص في المغرب سوف يحسم اللقاء، ولكن الإعلام المغربي الآن أصبح قوة كبيرة، وأعتقد المباراة ستتأجل بنسبة كبيرة، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل».

وأكمل: «كاف لن يستطيع تأجيل مباراة الاهلي والوداد في الوقت الحالي، التأجيل سيكون للمباراة الآخرى بين الزمالك والرجاء».

وواصل: «أنا مستاء للغاية مما يحدث حاليًا، الكاف يواجه أزمات عديدة في الوقت الحالي، والقصة أصبحت مُعقدة، وأتمنى من كاف آلا يأجل لقاء الزمالك والرجاء، لابد أن يكون هناك قرارات حاسمة، كاف يحتاج لإعادة مصداقيته مرة آخرى».

Advertisements