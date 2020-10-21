شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتخلص من آلام الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات التي أجراها محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، جاهزيته للمشاركه في مواجهة الرجاء المقبلة.

و تخلص «علاء»، من آلام الركبة، التي داهمته خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام حرس الحدود في الدوري، وغاب على إثرها عن المشاركة أمام الرجاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

و ينتظم «علاء» في التدريبات الجماعية، بداية من اليوم، لتجهيزه للمشاركة أمام الرجاء، وكذلك أمام الإسماعيلي في الدوري، وهي المباراة التي سيتحدد على ضوئها الفريق صاحب المركز الثاني، في جدول المسابقة، والذي سيشارك مباشرةً في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.