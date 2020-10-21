شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يطالب بتأجيل مباراة الأهلي والوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام «ميدو»، نجم الكرة المصرية السابق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بضرورة تأجيل لقاء الأهلي والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحية للزمالك على عدم ممانعته على تأجيل اللقاء..الناحية الإنسانية أهم من أي بطولة وهي دي أخلاقنا ولازم نفخر بيها..ولو كانت الإصابات عندنا إحنا كنا هنتمنى إن المنافس يكون عنده نفس أخلاقنا».

وتابع: «نعمل اللي إحنا شايفينه صح وعدل وفي النهاية النتيجه بتاعة ربنا..وأنا متأكد لو عملنا كده هنكسب».

وواصل: «لازم الاتحاد الأفريقي يأجل ماتش الاهلي والوداد علشان يبقى في فرص متكافئة في النهائي فيما يخص إعطاء عدد أيام متساوية للاستشفاء لطرفين النهائي».

وأنهى تغريداته: «لو القرار كده يبقى ١٠٠ ١٠٠ لو الاتحاد الأفريقي أصر على لعب مباراة الأهلي والوداد في ميعاده يبقى الزمالك لازم يقول لأ».