شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: حازم إمام جاهز لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن حازم إمام، بات جاهزًا للمشاركة أمام الرجاء المغربي، في مباراة العودة، للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي.
وغاب حازم إمام عن المشاركة في مباريات الزمالك الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية.
و ظهر «إمام» بمستوى متميز خلال التقسيمة الأخيرة للفريق، مما رفع من حظوظه في المشاركة في المباراة المقبلة، بعدما غاب عن المواجهة المنقضية، بسبب تعرضه للإصابة.
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