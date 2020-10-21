شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل تدريباته ويواجه سماد أبوقير وديًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة أحمد سامي، المدير الفني، تدريباته على ملعب النادى في الرابعة من مساء اليوم استعدادًا لمواجهة نادى مصر في ختام مسابقة بطولة الدورى العام.

ويعقد أحمد سامي جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن بعض الخطط التدريبة التي ينوب تطبيقها خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأن هناك رغبة قوية لدى إدارة النادي في المنافسة على لقب الدورى في الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الفنى على خوض مباراة ودية أمام فريق سماد أبوقير، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب النادي من أجل المحافظة على المستوى الفني والبدني للاعبين، قبل انتهاء الدوري وبدء الموسم الجديد.

ومازالت مفاوضات مسؤولي سموحة قائمة مع اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بموافقة أحمد سامي من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وتعاقد سموحة قبل عدة أيام مع محمود البدري، مدافع الإنتاج الحربي، ومن قبله السودانى أطهر الطاهر، لاعب نادي الهلال، في إطار خطة الصفقات الجديدة المتفق عليها بين رئيس النادى فرج عامر والمدير الفني.