شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يستعرض أرقام مباراتي ذهاب نصف النهائي.. بن شرقي ومعلول الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع نهاية مباريات جولة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت الأهلي بنظيره الوداد، والزمالك بمضيفه الرجاء، على ملعب محمد الخامس، يومي السبت والأحد الماضيين على الترتيب.

وحقق ممثلا مصر نتائج جيدة في جولة الذهاب، حيث فاز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين، فيما تفوق الزمالك على الرجاء بهدف نظيف.

وقبل جولة إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2019-20 في نهاية هذا الأسبوع، ألقى الموقع الرسمي لـ«كاف» نظرة على بعض حقائق مباراتي الذهاب؛ والتي جاءت كالتالي:

خسر الوداد الرياضي على أرضه لأول مرة في أربع سنوات في دوري أبطال أفريقيا (22 مباراة) بخسارته 2-0 أمام الأهلي في ذهاب نصف النهائي.

منذ بداية دوري أبطال أفريقيا 2017 (باستثناء الأدوار التمهيدية)، ساهم لاعب الأهلي على معلول في تسجيل أهداف أكثر من أي لاعب آخر في البطولة (17 – سجل 8 وصنع 9).

منذ خسارته في أول مباراة بالمجموعات هذا الموسم أمام النجم الساحلي، لم يخسر الأهلي في المباريات الـ 8 التالية (فاز 5 تعادل 3).

قام لاعب الأهلي حمدي فتحي بـ 7 محاولات لانتزاع الكرة من المنافس أمام الوداد الرياضي، الأكثر لأي لاعب من الأهلي في دوري الأبطال منذ هشام محمد الذي قام بنفس الرقم أمام وفاق سطيف في أكتوبر 2018. لاعب الزمالك أشرف بن شرقي ساهم مباشرة في 12 هدف في آخر 14 مباراة بدوري أبطال أفريقيا (سجل 10 وصنع 2)، منها 6 هذا الموسم (سجل 5 وصنع 1). الزمالك فاز بمباراة في دوري الأبطال خارج ملعبه (باستثناء الأدوار التمهيدية) للمرة الأولى منذ 4 سنوات بفوزه على الرجاء في الدار البيضاء. مباريات الزمالك الثلاثة الأخيرة خارج ملعبه في دوري الأبطال شهدت تسجيل هدفين فقط، مقارنة بتسعة أهداف في الثلاثة التي سبقتها. نسبة استحواذ الزمالك على الكرة في فوزه 1-0 على الرجاء بلغت 35.6% فقط، ثالث أقل نسبة استحواذ لفريق حقق الفوز في دوري الأبطال هذا الموسم.