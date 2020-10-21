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رونالدو يظهر بـ«نيولوك» جديد

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يظهر بـ«نيولوك» جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، صورة للنجم البرتغالي وهداف يوفنتوس الايطالي يظهر بـ «نيولوك جديد»

وظهر «الدون» بشكل مختلف وبـ«قصة شعر» جديدة«، ليحظى «نيو لوك» النجم البرتغالي بإعاجب شديد من قبل عشاقه وأنصاره.

ويسابق «رونالدو» الزمن من أجل اللحاق بمباراة فريقه الإيطالى القادمة أمام ، في دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وينتظر رونالدو نتيجة فحوصات ، اليوم، لمعرفة تطورات حالته الصحية.

رونالدو

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    105,547

  • تعافي

    98,314

  • وفيات

    6,130

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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