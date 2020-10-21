شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يظهر بـ«نيولوك» جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، صورة للنجم البرتغالي وهداف يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو يظهر بـ «نيولوك جديد» وظهر «الدون» بشكل مختلف وبـ«قصة شعر» جديدة«، ليحظى «نيو لوك» النجم البرتغالي بإعاجب شديد من قبل عشاقه وأنصاره. ويسابق «رونالدو» الزمن من أجل اللحاق بمباراة فريقه الإيطالى القادمة أمام برشلونة، في دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا. وينتظر رونالدو نتيجة فحوصات كورونا، اليوم، لمعرفة تطورات حالته الصحية. رونالدو الوضع في مصر

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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