شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضاته مع لاعب إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت إدارة باريس سان جيرمان في الإتصال مع الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب إنتر ميلان، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، في شهر يناير القادم.

وأكد موقع «لو10 سبورت» الفرنسي، الأربعاء، أن "إريكسن" لا يمانع مغادرة صفوف إنتر قبل نهاية الموسم الجاري، بسبب قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

ويضغط توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، من أجل ضم لاعب وسط جديد إلى صفوفه، خاصة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن "إريكسن" انتقل إلى إنتر ميلان مقابل 27 مليون يورو، مع ارتباطه بعقد رسمي مع الفريق الإيطالي حتى صيف عام 2024.