شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يضم حمد آل منصور من النصر على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي اتحاد جدة السعودي، من إتمام صفقة انتقال حمد آل منصور، لاعب النصر، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسيصل اللاعب إلى مدينة جدة لتوقيع عقود انتقاله للعميد بشكل رسمي.

وسبق وأن لعب حمد آل منصور للعديد من الفرق وهي الحزم ونجران والفيصلي، قبل الانتقال للنصر، حيث خاض صاحب الـ 27 عاما، 24 مباراة رفقة العالمي طوال مشواره مع الفريق، سجل خلالها هدفين فقط.

وتحاول إدارة نادي اتحاد جدة تدعيم صفوف الفريق بأكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الميركاتو الصيفي، لتقوية صفوف الفريق وجعله أكثر تكاملا في هذا الموسم.