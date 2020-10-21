شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يوجه الشكر لـ«كشري».. ويبحث عن مدير فني جديد للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان، بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء، توجيه الشكر للكابتن أحمد عبدالمنعم «كشري» المدير الفنى السابق لفريق الكرة، عن المرحلة التي قضاها مع الفريق، بعد أن كان النادي قد أعلن في اجتماعه السابق تمسكه بكشري مديرًا فنيًا للفريق.

وأكد نادى أسوان، أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن النادى على مدار تاريخه كان الاختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.

وقرر مجلس الإدارة ولجنة الكرة تكليف كابتن أحمد مصطفى «بيبو» والكابتن أحمد «مارادونا» والكابتن أحمد كمال، والجهاز الإدارى والطبى الحالى بإدارة شؤون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد.

واشار مجلس الإدارة، إلى أن لجنة الكرة تواصل اجتماعاتها لبحث السير الذاتية للمديريين الفنيين المرشحين لقيادة فريق الكرة بنادى أسوان في الموسم الجديد 2020-21.