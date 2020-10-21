«شوبير» يفجر مفاجأة جديدة بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الاعلامي أحمد شوبير مفاجأة بخصوص ما ورد من أنباء عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، المقرر إقامتها السبت المقبل بملعب القاهرة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال «شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لن يؤجل مباراة الطرفين. وواصل: «الكاف تلقى خطابات رسمية من الرجاء تفيد وجود إصابات عديدة بين صفوف الفريق بفيروس كورونا ولكن الاتحاد الأفريقي لن يوافق على التأجيل». وكان الزمالك قد فاز بهدف نظيف ذهابًا بالدار البيضاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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