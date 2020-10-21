شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: حسام عاشور سينتقل لصفوف الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي أحمد شوبير أن حسام عاشور، قائد فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، سينضم لصفوف الاتحاد السكندري في الموسم المقبل.
وأضاف «شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «حسام حسن يرغب بشدة في الظفر بخدمات عاشور في صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد».
وكان الأهلي قد وجه الشكر لـ«عاشور» خلال الأشهر القليلة الماضية.
يذكر أن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد، قد شدد على أن انضمام «عاشور» للفريق الأخضر يتوقف على موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي.
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