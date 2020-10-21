شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يكشف سر مغادرة محمد الشناوي مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير عن السر وراء مغادرة محمد الشناوي، نجم حراسة مرمى الفريق مران أمس الإنين قبل نهايته.
وقال «شوبير»، خلال برنامجه الاذاعي على «أون سبورت إف إم»: «الشناوي لا يعاني من أي إصابة في الوقت الحالي، ولكن غادر المران بسبب بعض الضغوط النفسية والعصبية التي يعاني منها قبل مباراة العودة أمام الوداد المغربي».
وعن صالح جمعة قال: «ظهر صانع ألعاب الأهلي فاقدًا الكثير من وزنه».
ويحل الوداد ضيفًا على الأهلي، مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز بطل مصر في الدار البيضاء ذهابًا بثنائية نظيفة.
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