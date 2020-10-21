حسام حسن يضم 21 لاعبًا لقائمة الاتحاد أستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر إلى السويس والدخول في معسكر مغلق بـ21 لاعبًا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمقرر لها غدًا الخميس.
واختار حسام حسن 21 لاعبًا هم: عماد السيد وعمرو خليل في حراسه المرمى، محمود شعبان وأسامه العزب وإسلام جمال ومروان النجار ومحمد رجب وسيد سالم وصبرى رحيل في خط الظهر، مروان عطيه وعبدالغنى محمد وكريم الديب وخالد الغندور ومحمد الصباحى وأيمن غباشى ورازق سيسيه وأحمد راشد في خط الوسط، خالد قمر واحمد رفعت واكوى وبلال السيد في خط الهجوم.
ويغيب عن فريق الاتحاد السكندري أمام المقاولون كل من محمد أنور ومحمود رزق وهشام محمد وعمر الميدانى وأحمد حجى للإصابه وأحمد نبيل مانجه للإيقاف ومحمود الزنفلى لأسباب فنية.
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