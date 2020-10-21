شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام عالمي باستعدادات ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة لذوي الاحتياجات الخاصة فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط اهتمام عالمى يستعد الربان ولاء حافظ لتحقيق رقم قياسى جديد، وذلك في الثانية ظهر اليوم الأربعاء بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع عيد القوات البحرية المصرية، ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء لذوى الاحتياجات الخاصة لينافس بها الأصحاء عالميا ليصبح أول شخص من ذوى القدرات الخاصة يتحدى الأصحاء على مستوى العالم ويكسر الرقم المحقق سابقًا.

ونجح ولاء حافظ، قبل أيام قليلة، بتسجيل رقم قياسى مصرى جديد، في يوم السلام العالمي من خلال توجيه أكبر رسالة سلام من مصر للعالم بمدينة الإسماعيلية، وبمشاركة ٥٥٠ سباحًا مصريًا.

يذكر أن الربان ولاء حافظ تعرض عام ٢٠١٦ لحادث سير، حينما اصطدمت سيارته بسيارة نقل «وتسبب خطأ طبى في إصابته بفيروس الكابسيلا»، وهو من أخطر الفيروسات، ما تسبب في استئصال المرارة وإحدى الكليتين ودخوله في غيبوبة لمدة شهرين نتج عنها عمل شق حنجرى لتنظيم عملية التنفس وفقد القدرة على الكلام والرؤية وفى النهاية أصيب بشلل رباعى أفقده الحركة.