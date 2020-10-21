موسيمانى يستقر على مواجهة الوداد بنفس تشكيل مباراة الذهاب

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جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على خوض مباراة الوداد المغربي بعد غد ، الجمعة، في إياب نصف نهائي أفريقيا بنفس التشكيل الذي خاض به الفريق لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي بالمغرب وأنتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة..وخاض الاهلي مباراة الذهاب بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، أجاي ومروان محسن ، ويرغب موسيماني في الإحتفاظ بنفس التشكيل خلال مباراة العودة التى ستقام الجمعة المقبل بإستاد لقاهرة في التاسعة مساءً رغم أن الفريق سيستعيد جهود محمود عبد المنعم "كهربا" في لقاء العودة بعد غاب عن مباراة الذهاب للإصابة التى عرض لها في لقاء بيراميدز الأخير بالدوري ، خيث ينوي موسمياني الدفع بكهربا كبديل في الشوط الثاني.
من ناحية أخرى تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من كاف فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد "كاف" فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
•عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
•إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق "كاف" والقناة الناقلة للمباراة.
•المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
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