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موسيمانى يستقر على مواجهة الوداد بنفس تشكيل مباراة الذهاب

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جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على  خوض مباراة الوداد المغربي بعد غد ، الجمعة، في إياب نصف نهائي أفريقيا بنفس التشكيل الذي خاض به الفريق لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي بالمغرب وأنتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة..وخاض الاهلي مباراة الذهاب بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، أجاي ومروان محسن ، ويرغب موسيماني في الإحتفاظ بنفس التشكيل خلال مباراة العودة التى ستقام الجمعة المقبل بإستاد لقاهرة في التاسعة مساءً رغم أن الفريق سيستعيد جهود محمود عبد المنعم "كهربا" في لقاء العودة بعد غاب عن مباراة الذهاب للإصابة التى عرض لها في لقاء بيراميدز الأخير بالدوري ، خيث ينوي موسمياني الدفع بكهربا كبديل في الشوط الثاني.

 

من ناحية أخرى تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من كاف فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة .

 

وحدد "كاف" فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

 

•عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

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•  الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

 

•إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

 

• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق "كاف" والقناة الناقلة للمباراة.

 

•المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.

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