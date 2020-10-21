شكرا لقرائتكم أندية القسم الثالث يستفسرون عن الموقف النهائي من نظام الصعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري مسئولو أندية القسم الثالث اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الإستفسار عن الموقف النهائي من نظام الصعود لدوري القسم الثاني ، بعد إنتهاء المسابقة أمس 20 أكتوبر.

وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقي لدوري القسم الثالث والتي تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثاني ، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجاري وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك.

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كشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقو تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادي إلى دوري القسم الثاني و إلغاء دوري الترقي ، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمي بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد في حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق ، و أيضا في حالة إقامة دوري ترقي من أجل التحضير و استمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.

فى سياق مغاير ، وأسفرت مسابقات القسم الثانى عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، ففى المجموعة الأولي هبطت أندية "سوهاج -الاعلاميين -الفيوم -ديروط -طهطا"، وفي المجموعة الثانية تأكد هبوط "النجوم -المريخ -كوكا كولا -الترسانة - الزرقا"، وفي المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية "الحمام -الاوليمبي -بلدية المحلة -مالية كفر الزيات -بيلا".

وتمسكت اللجنة الخماسية بالنظام الذي تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة خاصة وأن الغاء الهبوط في القسم الثاني سيجعل الأندية الهابطة في باقي الأقسام بالمطالبة بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدوري الممتاز.