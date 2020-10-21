شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يخضع لفحوصات عامة استعدادا للعودة لمباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الدولى التونسي فرجانى ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، لفحوصات طبية عامة، خلال الساعات الماضية، حيث حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق على الاطمئنان حول حالته بشكل كامل، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة وجاءت الفحوصات التى خضع لها ساسى، مطمئنة، لذا أوضح الجهاز الطبى للبرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، جاهزية الدولى التونسى للمشاركة مع أبناء ميت عقبة خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

وعاد ساسى إلى القاهرة، أمس، قادما من المغرب عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التى أبعدته عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله المغربى أشرف بن شرقى من عرضية تلقاها من أحمد زيزو جناح الفريق.

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فيما ينتظر مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة، صدور قراراً من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، المحدد إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا وذلك من أجل الترتيب لموعد التدريبات و الدخول فى معسكر مغلق غداً من عدمه.

وأصدرت وزارة الصحة المغربية قرارًا بمنع نادى الرجاء البيضاوى من السفر إلى القاهرة، لخوض مواجهة الزمالك بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه حيث وصلت إلى 9 حالات ، وقررت وزارة الصحة المغربية، دخول الرجاء البيضاوى فى حجر صحى لمدة أسبوع، بعد ظهور تسع حالات كورونا داخل صفوف الفريق، وهو ما يمنع سفر المغربى إلى القاهرة، اليوم، الأربعاء، مثلما كان محدد من قبل للفريق من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك ما جعل الفريق المغربى يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة، بعدما طالبت وزارة الصحة بالمغرب أن يخضع كل اللاعبين بالرجاء وأعضاء الطاقم الفنى لفحوصات جديدة للكشف عن فيروس كورونا فى 27 أكتوبر الجارى.

وتترقب إدارة الزمالك صدور القرار الرسمى من الكاف بشأن الموقف النهائى للمواجهة بعدما ذكرت تقارير مغربية أنه تواجد 16 لاعبا فقط فى قائمة فريق الرجاء البيضاوى المغربى، التي كان مقررًا أن تسافر إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الإياب التي ستجمع الفريق الأخضر بمضيفه الزمالك وذلك بعد تسجيل 9 إصابات بصفوف الفريق بفيروس كورونا، وستضم قائمة لاعبى الرجاء لمباراة الزمالك حال تمت إقامة المباراة في موعدها السبت المقبل 16 لاعبًا، حيث كانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن أن نادي الرجاء قرر تأجيل سفره إلى القاهرة والذي كان من المفترض أن يكون اليوم الأربعاء بطائرة خاصة، وذلك انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى طلبه بتأجيل اللقاء نظرا لإصابة كورونا.