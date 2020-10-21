شكرا لقرائتكم النصر يأمل في تخطي عثرة البداية أمام التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث النصر عن استعادة اتزانه بعد خسارة مفاجئة في بداية مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وذلك عندما يحل يوم الخميس ضيفاً على التعاون في افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة.

وتلقى النصر الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا مطلع الشهر الحالي قبل خروجه بركلات الترجيح أمام بيرسبوليس الإيراني، خسارةً مفاجئة أمام ضيفه الفتح 2-1 في مستهل مشواره بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة وسط ظروفٍ صعبة بعد توالي الإصابات بالفريق حيث تأكد غياب الثنائي البرازيلي مايكون والأرجنتيني بيتي مارتينيز عن اللقاء لينضموا للغائبين المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع علي لاجامي وسلطان الغنّام وعبدالفتّاح عسيري، في حين لم تتأكد مشاركة المدافع أسامة الخلف والذي أصيب في التدريب الأخير.

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ويأمل النصر في تجاوز عقبة التعاون قبل مواجهته المرتقبة أمام أهلي جدة يوم الثلاثاء المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وفي المقابل يتطلع التعاون لتحقيق فوزه الأول بالدوري بعدما فرط في فوزٍ بمواجهته الافتتاحية حينما تعادل أمام الفيصلي 1-1.

والتقى الفريقان في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة وفاز النصر بهدف دون رد أحرزه مهاجمه عبدالرزاق حمدالله.