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إنجلترا تستضيف أيرلندا بعد انسحاب نيوزيلاندا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن إنجلترا ستواجه أيرلندا في مباراة ودية في استاد ويمبلي الشهر المقبل، بعد انسحاب نيوزيلاندا من المواجهة.

ولن تتمكن نيوزيلاندا من خوض أول مباراة لها في ويمبلي بسبب قيود سفر اللاعبين وسط جائحة "كوفيد-19".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان: فريق المدرب غاريث ساوثغيت سيواجه أيرلندا يوم الخميس 12 نوفمبر قبل آخر مباراتين بمجموعته في دوري الأمم الأوروبية خارج أرضه أمام بلجيكا يوم 15 نوفمبر وأمام ضيفه منتخب أيسلندا يوم 18 نوفمبر.

وأضاف: وفقا للإرشادات الحالية ستقام المباراة خلف أبواب مغلقة لكن الاتحاد الإنجليزي ملتزم بالعمل مع الحكومة لإعادة الجماهير للملاعب في أقرب وقت ممكن.

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