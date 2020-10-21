شكرا لقرائتكم أكانجي يعود إلى دورتموند بعد نهاية "الحجر الصحي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد مانويل أكانجي مدافع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى تدريبات الفريق يوم الأربعاء بعد إنهاء فترة العزل الصحي إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل نادى دورتموند عن اللاعب قوله عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": إنني عائد إلى الملعب بحماس هائل. بعد ظهور نتائج سلبية للفحص، انتهت بفترة عزلي. أشكركم على تمنياتكم لي بالشفاء وعلى دعمكم، لا أطيق انتظار المشاركة في مباراة الديربي أمام شالكه يوم السبت.

وكانت الفحوص التي خضع لها أكانجي قد جاءت بنتائج إيجابية قبل مباراة المنتخب السويسري أمام نظيره الإسباني في العاشر من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.