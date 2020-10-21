شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يخوض مرانه الأول تحت قيادة محمد يوسف استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم فريق الكرة الأول بالبنك الأهلى، مرانه الأول تحت قيادة محمد يوسف مدرب الفريق الجديد، والذى تولى مسئولية الفريق قبل أيام استعداداً للموسم الجديد، بعد صعود الفريق إلى الدورى العام عقب موسمين فقط من تكوينه وخوض منافسات الدرجة الثالثة ثم الدرجة الثانية والتأهل إلى الممتاز، ونشر محمد يوسف صورة عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها، "علي بركه الله اول يوم تمرين انهارده اتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح ..الجهاز الفني الكامل لنادي البنك الأهلي، تحت قيادة، محمد يوسف مدير فني، عادل مصطفي مدرب عام، طارق سليمان مدرب حراس ، سيف عمر مدرب احمال، محمد رمضان مدرب مساعد.

محمد يوسف

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فى سياق متصل، أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، وقال نصار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بنشتغل فى كل مرحلة بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.

وواصل: لم يكن لدينا رفاهية الوقت وكنا مطالبين بالعمل سريعاً وكل السير الذاتية التى درسناها مشرفة، لكن محمد يوسف كان أكثر اختيار مناسب لنا، بعد مؤتمر المدير الفنى بدأن الحديث عن الصفقات والأمر متروك تماماً لمحمد يوسف وهو الآن يفرز ويحدد من يبقى مع الفريق والمراكز التى يحتاجها.

واختتم: المنافسة فى الدورى ليست مرتبطة بالإمكانيات المادية فقط، بدليل أننا حققنا إنجاز الصعود فى سنتين.