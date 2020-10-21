شكرا لقرائتكم شطة عن مباراة الزمالك والرجاء: تتجه للتأجيل بسبب نفوذ فوزي لقجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عبد المنعم شطة، نجم الأهلي السابق، ومسئول الكاف السابق، استيائه الشديد بسبب أزمة لقاء الزمالك والرجاء المغربي، مؤكدًا أنه يتمنى عدم تأجيلها، وأن يصدر قرار حاسم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الأزمة، وقال شطة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الإفريقي كان يجب أن يكون حاسمًا في بعض القرارات، خاصة أن حوريا كوناكري واجه بيراميدز بـ14 لاعبًا فقط".

وأضاف: "الرجاء فريق قوي في المغرب، وهناك تدخلات كبيرة حدثت من أجل تأجيل المباراة، وهناك فوزي لقجع بالتأكيد، الذي لديه علاقات قوية، والمباراة لم يُعلن عن تأجيلها بشكل رسمي".

وواصل: "هناك اجتماع خاص في المغرب سوف يحسم اللقاء، ولكن الإعلام المغربي الآن أصبح قوة كبيرة، وأعتقد المباراة ستتأجل بنسبة كبيرة، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل".

وأكمل: "الكاف لن يستطيع تأجيل مباراة الاهلي والوداد في الوقت الحالي، التأجيل سيكون للمباراة الآخرى بين الزمالك والرجاء".

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وواصل: "أنا مستاء للغاية مما يحدث حاليًا، الكاف يواجه أزمات عديدة في الوقت الحالي، والقصة أصبحت مُعقدة، وأتمنى من الكاف آلا يأجل لقاء الزمالك والرجاء، لابد أن يكون هناك قرارات حاسمة، الكاف يحتاج لإعادة مصداقيته مرة آخرى".

وأكد عبدالمنعم شطة، أن عودة الدوري المصري، كانت وراء المستوى المميز للفرق المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الافريقية، وقال : "سعيد جدا بفوز الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء، وكذلك تأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "عودة الدوري كانت القرار الأفضل من أجل تجهيز الأندية لتلك المواجهات، ويجب الإشادة باتحاد كرة القدم المصري الذي أصر على عودة البطولة".

وواصل: "موسيماني اختيار موفق من النادي الأهلي، برغم أنه مفاجئ، عرضنا مدربين سابقين مع الأهلي من غانا، لكن موضوع أنه مدرب إفريقي كان صعبا في الأهلي والزمالك".